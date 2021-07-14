Bıçaklı kuyumcu gaspçısı 2 kilometrelik kovalamacayla yakalandı

Antalya'da gasbetmek için girdiği kuyumcuda baba Hüseyin Doğan ve oğlu Ahmet Doğan'ı bıçakla yaralayan ve gasbedemeyince kaçmaya çalışan gaspçı, 2 kilometrelik kovalamacanın ardından yakayı ele verdi.

Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde bir kuyumcuya gelip su isteyen ve bu sırada çantasından bıçak çıkararak altınları isteyen F.D. ile kuyumcu Hüseyin Doğan arasında arbede çıktı. Arbede baba Ahmet Doğan, bıçakla yaralandı. Bu esnada oğul Ahmet Doğan içeri girince bu kez ona saldıran F.D, altınları alamayacağını anlayınca kaçmaya başladı. Ahmet Doğan, 2 kilometre kovalandıktan sonra yakalandı.

Oğul Doğan, Altındağ Mahallesi'nden Dolaplıdere Caddesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometre kovaladığı şüpheliyi yakaladı. Doğan, şüpheliyi aynı caddedeki polis noktasına teslim etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bıçaklı gaspçıya direnirken iki elinden de yaralana kuyumcu ise olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan, hastaneye götürülürken gazetecilere, "Bıçak çekince bıçağı elinden almaya çalıştım, yaralandım. Bir şey alamadı, biz malımızı ite kopuğa kaptıracak insanlar değiliz." diye konuştu.

BİR GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

Şüpheliyi yakalayan kuyumcunun oğlu Ahmet Doğan, "Para bozdurmaya çıkmıştım. Döndüğümde boğuşmayı gördüm. Ben gelince kaçmaya başladı. Yorulana kadar koştum. Yakalamayı başardım. Polise teslim ettim." dedi.

İş yeri sahibinin eşi Gülay Doğan da; "Şüpheli dün de gelmişti. Soda istemişti. İyilik olsun diye vermiştik. Eşime 'Bu adam normal değil, iş yerine sokma' demiştim. O da bana 'Sıcakta serinleyecek bir şey bulamamış garibandır belki' demişti. Ancak yanılmadığım ortaya çıktı" diye konuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Gelişmelerin ardından gaspçı F,D polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Araca bindirilirken gaspçı, "Soygun için yapmadım. Soygun için bu kadar aptallığa lüzum yok" demesi polisleri bile şaşkına çevirdi.