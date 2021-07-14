Bir anda ortaya çıktı katliam yaptı! Düğün sahibi dehşet anlarını anlattı





Selahattin Say'ın çocukları Yiğitcan ve Selimcan için düzenlediği sünnet düğününü başladığı sırada gelen ve alkollü olduğu öğrenilen Selim Avcı, tabanca ve pompalı tüfekle katliama kalkıştı. Avcı'nın art arda ateşlediği silahlarından çıkan mermi ve saçmaların isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu Kumsal Demirezen (3), Elvan Gezer (31), A.G., N.D., U.G., Y.T., P.D., Ş.G., D.D. ve N.D. yaralandı.