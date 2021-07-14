Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazadaki motosiklet sürücüsü üniversiteli Mahmut çıktı

Topçuoğlu'nun Maltepe Üniversitesi'nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek
ve Marmara Eğitim Kurumları
Yönetim Kurulu Üyesi Melek Şimşek
'in yeğeni olduğu öğrenildi.
Kaza, 12 Temmuz akşamı Ortakent Mahallesi
Kargı Caddesi'nde, 48 AGF 746 plakalı motosiklet, yokuş inerken, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle virajı alamadı. Savrulan motosiklet 5 metre yükseklikten yol kenarındaki çalılıklara uçtu. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, arkasındaki arkadaşı Emre Özcan
olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emre ve Özcan'ın cenazeleri otopsi için Muğla
Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yabancı uyruklu olduğu zannedilen ve kimliğinin tespitine çalışılan motosiklet sürücüsünün Türk vatandaşı Mahmut Uras Topçuoğlu
olduğu belirlendi. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olan Topçuoğlu'nun olay günü Ortakent Mahallesi'ndeki bir spor salonundan çıktığı, arkadaşı Emre Özcan'ın ise motosikletiyle kendisini almaya geldiği ortaya çıktı. Olay sırasında motosikleti kullandığı belirtilen Topçuoğlu'nun Maltepe Üniversitesi'nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek ve Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Melek Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi.
Adli Tıp'taki otopsinin ardından Özcan'ın yakınları tarafından dün alınan cenazesi Muğla'nın Milas ilçesine toprağa verilirken, Topçuoğlu'nun cenazesi ise son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul'a gönderildi.