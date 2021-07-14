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Giriş Tarihi: 15.7.2021 07:36 Son Güncelleme: 15.7.2021 07:37

15 Temmuz'da Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

15 Temmuz'da Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Resmi tatil günlerinde çoğu kurum ve işyeri bilindiği üzere tatil sürecinde hizmet vermiyorken bu kapsamda "Hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler bugün açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz sene 15 Temmuz tarihinde resmi tatil olması nedeniyle nöbetçi eczanelerin hizmet vereceği biliniyor. Buna göre; bugün 15 Temmuz'da sağlık ocakları ve hastaneler eczaneler açık mı olacak, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte çalışma saatleri ve tüm detaylar…

Bugün 15 Temmuz Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olma dolayısıyla bilindiği üzere ülke genelinde resmi tatil olacak. Bu kapsamda şimdiden binlerce kişi "Bugün 15 Temmuz'da eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. İlaç ve buna benzer ürünlere ihtiyaç duyan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere eczaneye gitmeden önce konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. 15 Temmuz gibi tarihlerde resmi tatil dolayısıyla yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Peki, bugün 15 Temmuz'da sağlık ocakları ve hastaneler eczaneler açık mı olacak, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte tüm detaylar…

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz'da eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

15 TEMMUZ'DA HASTANELER, ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Hastane, eczane, sağlık ocakları ve aile hekimlikleri de 15 Temmuz 2021 Perşembe günü kapalı olacak. Hastanelerde bazı doktorlar nöbetçi olacakken, acil servisler hizmet edecek. Eczaneler ise nöbetçilik sistemiyle çalışacak. Nöbetçi eczaneler listesi de e-Devlet kapısı ve illerin eczacılar odaları birliklerinin sitelerinden öğrenilecek.

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15 Temmuz'da Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
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