Herhangi bir gönderi yapmak isteyen ya da gönderisini bekleyen vatandaşlar resmi tatillerdeki kargo çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; sabah saatleri itibarıyla "Bugün kargolar açık mı çalışıyor mu? Bugün 15 Temmuz'da MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras Kargo açık mı çalışacak mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Kurumlar 15 Temmuz'un resmi tatil olması dolayısıyla konu ile ilgili açıklama da yaptılar. Peki; bugün kargolar açık mı çalışıyor mu? Bugün 15 Temmuz'da MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras Kargo açık mı çalışacak mı?
BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Kargo firmaları özel kurumlar olduğu için resmi tatillerde çalışma saatleri değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir.
ARAS KARGO 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?
Aras Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili paylaştığı bilgi şu şekildeydi;
Değerli Müşterilerimiz,
15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz.
16 Temmuz 2021 Cuma günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.
SÜRAT KARGO 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?
Sürat Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili bu yıl herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak firmanın geçtiğimiz yıl paylaşmış olduğu bilgi şu şekildeydi;
"15 Temmuz 2020 Çarşamba günü, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" resmi tatilinde tüm birimlerimizde 1 gün hizmete ara verilecektir. 16 Temmuz Perşembe günü tüm birimlerimizle hizmet vermeye devam edeceğiz."
MNG KARGO ;15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?
MNG Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili bu yıl herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak firmanın geçtiğimiz yıllarda paylaşmış olduğu bilgi şu şekildeydi;
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir.
16 Temmuz 2019 Salı günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.
Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.
YURTİÇİ KARGO;15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?
Yurtiçi Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili bu yıl herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak firmanın geçtiğimiz yıllarda paylaşmış olduğu bilgi şu şekildeydi;
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü, tüm Yurtiçi Kargo şube ve acenteleri kapalı olup herhangi bir alım-teslim hizmeti sunulmayacaktır.
15 TEMMUZ'DA PTT AÇIK MI?
15 Temmuz'un resmi tatil olmasından dolayı PTT'ler kapalı olacak.