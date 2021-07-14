Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kabul edilen 15 Temmuz'un gelmesi ile birlikte PTT ve noter çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Resmi tatil olmasından dolayı özellikle nöbetçi noterlerin çalışma durumu araştırılıyor. Resmi tatilin olmadığı günlerde belirli gün ve saatlerde hizmet veren PTT ve noterler açık mı? 15 Temmuz'da PTT açık mı kapalı mı? Bugün nöbetçi nöbetçi noterler çalışıyor mu? İşte yanıtı!
15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI?
15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil olması dolayısıyla nöbetçi noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Ancak nöbetçi noterler yalnızca hafta sonları açık olduğu için resmi tatillerde hizmet vermeyecek.
PTT AÇIK MI?
PTT'ler resmi tatillerde ve Pazar günleri kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. Dolayısıyla 15 Temmuz 2021 Perşembe günü PTT şubeleri kapalı olacak. Aynı zamanda PTT kargo alımı ya da dağıtımı da gerçekleşmeyecek.
Bu nedenle 14 Temmuz Çarşamba günü mesai bitimine kadar işlemlerini halletmeyen kişiler 16 Temmuz 2021 Cuma gününü beklemek zorunda kalacaklar.
15 TEMMUZ'DA PTT AÇIK MI OLACAK, ÇALIŞIYOR MU?
15 Temmuz'da tüm kargolar ve PTT şubeleri tatil dolayısıyla kapalı olduğu biliniyor. Normal şartlarda resmi tatillerde hizmet vermeyen bazı kargo şirketleri yaşadıkları yoğunluk nedeniyle bu günlerde de hizmet vermeye devam edebiliyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.