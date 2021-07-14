15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI?

15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil olması dolayısıyla nöbetçi noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Ancak nöbetçi noterler yalnızca hafta sonları açık olduğu için resmi tatillerde hizmet vermeyecek.

PTT AÇIK MI?

PTT'ler resmi tatillerde ve Pazar günleri kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. Dolayısıyla 15 Temmuz 2021 Perşembe günü PTT şubeleri kapalı olacak. Aynı zamanda PTT kargo alımı ya da dağıtımı da gerçekleşmeyecek.

Bu nedenle 14 Temmuz Çarşamba günü mesai bitimine kadar işlemlerini halletmeyen kişiler 16 Temmuz 2021 Cuma gününü beklemek zorunda kalacaklar.