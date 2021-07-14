Bursa’nın o ilçesinde koronavirüsten eser kalmadı

Uludağ'ın arka yüzünde bulunan, doğası ve temiz havasıyla meşhur Büyükorhan ilçesinde korona virüs vakaları sıfıra indi. 10 Bin nüfuslu ilçede şuan hiç vaka bulunmazken, ilçede yaşayan vatandaşlar gönül rahatlığıyla bir kurban bayramı geçirmeye hazırlanıyor. İlçede yaşayan herkes aşılarını olurken; sosyal mesafe kurallarına da riayet ediliyor. İlçenin havasının temiz olması ve burada yaşayan vatandaşların doğal gıdalarla besleniyor olması insanların bağışıklık sistemlerini güçlü tuttuğuna inanılıyor.

"KORONAVİRÜS VAKAMIZ HİÇ KALMADI"

İlçede korona virüs vakalarının sıfırlandığını ifade eden Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "İlçemizde salgının birinci dalgasında vaka sayısı sıfırdı. İkinci dalgada da en düşük ilçelerden biriydi. Şu anda ilçe olarak vakaları sıfırlamış bulunmaktayız. Kurallara uyan değerli vatandaşlarımıza ve gece gündüz canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız kurallara uydu, havamız temiz. Birçok yerleşim yerine bakınca şanslı bir ilçeyiz. Bayrama da mutlu giriyoruz. En son vaka sayımız 12'ydi sonra 5'e düştü, daha sonra 2'ye düştü. Şu anda sıfırladık. Allah bir daha göstermesin, inşallah sadece ilçemizde değil ülkemizin diğer illerinde de biz bu sıfır rakamını görürüz" dedi.