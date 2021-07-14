İstanbul'da çekiçli vahşet: Cesetleri göreni de vurdu!

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi 1469 Sokak'ta yer alan bir tesktil atölyesinde dün öğlen saatlerinde meydana gelen olay; iddiaya göre; Osman Sarıtemur, kendisine borcu bulunan tekstil imalatçısı Habib G.'nin iş yerine geldi. İkili kısa süre içerisinde sözlü olarak tartışmasıyla başladı. Taraflar arasındaki gerilimin yükselmesiyle iş yeri sahibi, iddiaya göre çekiçle Sarıtemur'un başına vurarak öldürdü. Daha sonra telefonla Osman Sarıtemur'un kardeşi Mehmet Sarıtemur'u arayan şüpheli, onu da imalathaneye çağırdı. Şüpheli, Mehmet Sarıtemur'u da tıpkı ağabeyi Osman Sarıtemur'a yaptığı gibi onu da başından çekiçle vurarak öldürdü.

CESETLERİ GÖRÜNİ DE VURDU

Daha sonra kanlar içerisindeki cesetleri de gizlemek amacıyla halıya sarıp iş yerinin girişinin uzak bir yerine bıraktı. Kısa süre içerisinde öldürülen kardeşlerin tanıdığı Hakan C. de bahse konu iş yerine geldi. Şüpheli, Hakan Ç.'ye ise silahla ateş etti. Hakan Ç. yaralandı. Hakan Ç. yaralı haliyle iş yerinin camından çıkıp yardım istedi. Sesleri duyan çevredekiler hemen ekiplere haber verdi. Şüpheli Habip G. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı durumdaki Hakan Ç.'yi hastaneye kaldırdı.





Mehmet Sarıtemur

CESETLER HALIYA SARILMIŞ HALDE BULUNDU

Yaşanan olayın ardından bahse konu imalathanede çalışma başlatan Olay Yeri İnceleme ekipleri, Sarıtemur kardeşlerin cansız bedenlerini halıya sarılmış halde buldu. Yaşanan şok cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, her yerde cinayet zanlısını arıyor.

KAÇTIĞI ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden araçla kaçtığını tespit ettiği şüphelinin kaçtığı aracı terk edilmiş halde buldu. Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.



Osman Sarıtemur