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Giriş Tarihi: 14.7.2021 09:10 Son Güncelleme: 14.7.2021 09:18

Doğu Ekspresi, türkülerle karşılandı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Doğu Ekspresi, türkülerle karşılandı

Dünyanın en güzel Seyahat rotaları arasında gösterilen Doğu Ekspresi, yeniden seferlerine başladı. İki yönlü olarak başlayan seferlerin Ankara-Kars istikameti olan tren, Kars’ta aşıkların sazlı karşılamasıyla tamamlandı.

Koronavirüs salgını sebebiyle 28 Mart 2020 tarihi itibariyle durdurulan Doğu Ekspresi seferleri yeniden başladı.

12 Temmuz'da Ankara'dan yola çıkan Doğu Ekspresi'nin son durağı Kars oldu. Ankara'dan hareket ederek Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'un ardından Kars Tren Garı'na ulaşan Doğu Ekspresi treni yolcuları halk ozanları Ensar Şahbazoğlu ve Arif Tellioğlu'nun sazlı sözlü deyişleriyle karşılandı.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Yolcu ve Lojistik Müdürü Muharrem Toraman, Kars Lokantacılar Oda Başkanı Subutay Kılıç, turizm otellerinin genel müdürlerinin de hazır bulunduğu karşılama etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

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Doğu Ekspresi, türkülerle karşılandı
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