Dünyada ikinci Türkiye’de ilk ve tek

Bursa İnegöl'de Devlet Hastanesinde bulunan sağlık müzesi 2016 yılından itibaren faaliyet göstererek ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüp zamanda yolculuk yaptırıyor.

Dünyanın ikinci Türkiye'nin ise ilk ve tek ambulans müzesi olan Ambulans Tarihi Müzesi'nde, 1914'ten 2008'e kadar çeşitli zamanlarda kullanılan 9 gerçek ambulans sergileniyor.





YAŞAYAN VE YAŞATAN HASTANE



Özel müze statüsünde olan sağlık müzesi 2020 yılında Kültür Bakanlığı tarafından da resmi olarak tescillenerek özel müze olarak hizmet vermeye devam etmektedir. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, "Yaşayan ve yaşatan hastane olan İnegöl Devlet Hastanemiz'de "Ambulans Tarihi Müzesi" arkadaşlarımız tarafından oluşturuldu. Bu müze dünyada ikinci Türkiye'de ise ilk müze. 1914'ten 2008 yılına kadar burada çeşitli tarihlerde hizmet vermiş değişik model ve markalardan oluşan ambulanslar sergilenmektedir. Yine bunun yanında burada sergilenme imkanı olmayan ambulanslar ise maketleriyle çocuklara bir oyuncak müzesi şeklinde tasarlandı. Yine İnegöl'ün sağlık tarihini anlatan köşesinde de geçmişten bugüne kadar sağlıkla ilgili kullanılan materyallar, sağlık alanındaki genişleme ve gelişmeleri ortaya koyan materyalleri sergilediğimiz bir alan var. Dediğimiz gibi İnegöl Devlet Hastanesi yaşayan ve yaşatan bir devlet hastanesi."





OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE SAĞLIK TARİHİ



İnegöl Tarihi Ambulans ve Oyuncak Ambulans Müzesini ortaya koyabilmek için İnegöl'deki diğer tüm sağlık kuruluşlar ve sağlıkçılara ulaşılarak tarihi özelliği olan sağlık materyalleri toplanıp belirli bir kronolojik çizgide sınıflandırıldı. Bu süreçten bahseden İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, " İçinde bulunduğumuz müze bu çabanın bir ürünü olarak şu anda hizmet veriyor. İnegöl'ün Osmanlı arşivlerinde ulaşmış olduğumuz ilk belgeden günümüze kadar sağlık tarihinin hangi aşamalardan geçtiğini betimlediğimiz, İnegöl sağlık tarihi müzesi çeşitli zamanlarda kullanılan ambulansları sergilediğimiz ambulans müzesi ve oyuncak ambulansları ambulans maketlerini sergilediğimiz oyuncak ambulans müzesi olmak üzere üç ayrı sekmenden oluşan bir müze. Şu anda 2020 sonu itibariyle kültür bakanlığı tarafından da resmi müze olarak tescillendi ve özel müze olarak hizmet veriyor. Böylesine güzel bir hizmeti hayata geçirmekten dolayı ekibin adına çok mutlu ve gururluyuz."





ÇOCUK HASTALAR İÇİN



Türkiye'de kullanılan ambulansların büyük bir kısmına ulaşma imkanı olmadığından en azından oyuncak ambulansların sergilenmesi düşünülerek 350 farklı oyuncak maket ambulans koleksiyonu oluşturuldu. Koleksiyonda sadece görsel olarak değil Türkiye'nin Ambulans Tarihini betimleyen hasta taşımaya yarayan oyuncakların modelleri desergilenmekte. 350'ye yakın maket ve oyuncak ambulanstan oluşturulan vitrin bir yandan hastaneye tedavi için gelen çocuklar için düşünülerek tasarlandı.

2016 yılında hizmete açılan ve 2020 yılında resmi olarak Kültür Bakanlığı tarafından tescillenen İnegöl Sağlık Tarihi, Ambulans Tarihi ve Oyuncak Ambulans Müzesi, özel müze olarak İnegöl Devlet Hastanesi bünyesinde ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarmaya devam ediyor.