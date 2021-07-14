Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim

Bende silahımı çekip, müdürüm sen bu olaya karışma dedikten sonra alt kata indim. Hasan müdürün yanına tekrar giderek 'seni de kendimi de öldüreceğim' dedim. Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaçmaya çalıştı. Kaçarken de bana küfürler etti. Bu esnada bende arkasından 3 el ateş ettim. Sonra ben dışarı çıkarken polis memurları bana silah doğrultu. Ben de silahımı yere indirip, 'ben size sıkmayacağım siz sıkacaksanız sıkın' dedim. Sonra orada bana silah doğrultan bir memur beni bacağımdan vurdu."