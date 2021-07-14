Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru ile ilgili flaş gelişme

Çulcu, resmi uyarı yazısı hakkında konuşmak üzere, dün öğle saatlerinde polisevinde yemek yiyen Hasan Cevher ile görüşmek istedi. Konuşma bittikten sonra gerekli işlemler için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne giden Nasuh Çulcu, silahına el koyulmasına karşı çıktı. Bürodaki memurlara silah çeken Çulcu, buradan uzaklaşıp, polisevine döndü. Hızla girdiği polisevi yemekhanesinde Çulcu, Cevher'i başından ve omuzundan vurdu.

Polis memuru tarafından dizinin altından vurulan Çulcu, diğer polislerin de yardımıyla yakalandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Cevher, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi, dün akşam Hakkari Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından ailesinin yaşadığı İstanbul'a uğurlandı.