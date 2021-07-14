Emniyet müdürüne polis kurşunu

Hakkâri'de kadın meslektaşını taciz ettiği için uyarı alan polis memuru Nasuh Çulcu, yemekhanede tartıştığı Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hasan Cevher'i başından ve omzundan silahla vurarak öldürdü. Kaçmaya çalışırken polisler tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirilen Çulcu, gözaltına alındı.
Hakkâri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre bir süre önce meslektaşı olan kadın polisi taciz ederek rahatsız etti. Yaşanan bu olay nedeniyle Çulcu, Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher tarafından yazılı olarak uyarıldı. Uyarı yazısını alan Çulcu, Cevher ile görüşmek istedi. Görüşme sırasında yaşanan tartışma sonucu Hasan Cevher, polis memuru Çulcu'nun silahına el konulmasını istedi ve işlem yapılması talimatını verdi.
Gerekli işlemler yapılmak üzere Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne gidilirken, Çulcu silahına el konulmasına karşı çıktı. Çulcu, polis memurlarına da silah doğrultarak bürodan hızlı bir şekilde çıkış yaptı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher ile görüşme yaptığı polis evi yemekhanesine giden Çulcu, Cevher'e kurşun yağdırdı. Sol omzundan ve başından yaralanan Cevher, kaldırıldığı Hakkâri Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçmaya çalışan Çulcu ise, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Olayda yaşamını yitiren evli ve 2 çocuk babası İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen 17-25 Aralık yargı darbesinin ardından önce İstanbul
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Yardımcılığı, daha sonra da aynı şubeye müdür olarak atanmıştı. İstanbul'da görev yaptığı sırada FETÖ'ye yönelik pek çok operasyona imza atmıştı. Cevher, 15 Temmuz'da İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü görevinde bulunuyordu. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit Hasan Cevher'in ailesine başsağlığı diledi. Bu arada cep telefonu incelemeye alınan saldırgan Nasuh Çulcu'nun herhangi bir örgütle bağlantısının olup olmadığı da araştırılıyor. Şehit Cevher'in cenazesi, Hakkari
Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından İstanbul'a gönderildi.