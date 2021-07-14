Emniyet müdürüne polis kurşunu

Giriş Tarihi: 14.7.2021

Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, kadın meslektaşını taciz ettiği gerekçesiyle yazılı olarak uyardığı polis memuru Nasuh Çulcu tarafından yemekhanede başından silahla vurularak öldürüldü