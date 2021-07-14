Eski eş dehşetine müebbet! Öldürmeden önceki görüntüler ortaya çıktı





'KAÇ EL ATEŞ ETTİM HATIRLAMIYORUM'



İddianamede Dinçer Özden ve suç ortağı olduğu ileri sürülen Gülizar Kavçin ile öldürülen Sinem Kaya'nın babası Abdullah Kaya'nın ifadelerine de yer verildi. İddianamedeki ifadesinde cinayeti nasıl planladığını anlatan Dinçer Özden, "Sokağa daha önce 4-5 kez gittim. Olaydan bir gün önce de gittim ama çocuklarımı göremedim. Olaydan bir gün önce Sinem Kaya bana farklı bir hesaptan hakaret içerikli mesaj attı. Bu durum psikolojimi bozdu. 7 mermisi olan tabancayı yanıma alıp, olay günü tekrar sokağa gittim. Bir saat kadar bekledim. Buradan kalkacakken Sinem Kaya'yı gördüm. Sinem, sırtı dönük şekilde telefonla oynuyordu ancak telefonda ne yaptığını görmedim. Kendisine 'Gel senin evine gidelim. Büyükleri çağıralım. Bu işi bitirelim' dedim. Benden korktu ve kaçmaya başladı. Peşinden koştum. Silahı nasıl çektiğimi ve kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Neresinden isabet aldı, hatırlamıyorum. Eşimin peşinden iş yerine girdim ve çıktığımda silahı sandalyeye bıraktım. Orada bulunan polislere teslim oldum" dedi.