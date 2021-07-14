'Fıtık' can aldı

Giriş Tarihi: 14.7.2021 07:21

Çektiği sancılar sonrası hastaneye başvurarak tedavi olan 46 yaşındaki Özlem Kama'nın göbeğinde var olan fıtığının patlamak üzere olduğu tespit edildi. Acil ameliyata alınan kadın, taburcu edildikten sonra karnında ve vücudunda yoğun şekilde şişlik oluştu. Yeniden hastaneye başvurduğunda ise ameliyat nedeniyle şişliklerin oluştuğunu söyleyen doktorlar tarafından taburcu edilen mağdur kadın, aynı gün hayatını kaybetti. Genç kadının iki kızı, olayla ilgili şikâyetçi oldu.