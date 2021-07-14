'Fıtık' can aldı

İstanbul
'da yaşayan 46 yaşındaki Özlem Kama, karın ağrısı şikâyetiyle Fatih'teki bir hastaneye başvurdu. Yapılan tahlil ve testler sonrasında Kama, göbek fıtığının patlamak üzere olması nedeniyle acilen ameliyata alındı. Fıtığı ameliyat edilen genç kadın, 3 gün sonra taburcu edildi. İddiaya göre taburcu olduktan sonra vücudunda ve karnında yaygın şekilde şişlik oluşan genç kadın yeniden aynı hastaneye başvurdu.
AMELİYAT ŞİŞLİĞİ DEDİLER, CAN VERDİ
Yapılan tedavide oluşan şişliğin ameliyat sonrası normal olduğu gerekçesiyle genç kadına bir tedavi uygulanmadan geri gönderildi. İddiaya göre; Kama'nın karnındaki şişliğinin giderek artması nedeniyle ailesi tarafından gece yeniden aynı hastaneye götürülen Kama, vefat etti. Fatma Kama'nın kızları annelerinin ölümünden hemen sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'na başvurarak olayla ilgili şikayetçi oldu.
Savcılık tarafından Kama'nın tedavi raporları Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp, ameliyat sonrası karın ağrısından kaynaklı şikâyetiyle aynı hastanenin acil polikliniğe başvuran genç kadına hiçbir tedavi uygulamadan evine geri gönderen acil tıp uzmanlarının olayda kusurlu olduğunu rapor etti.
DAVA AÇILDI
Kama'nın ameliyat sonrası karnındaki enfeksiyon nedeniyle vücudunun tepki gösterdiği ve tıbbı uygulama hatası nedeniyle genç kadının ölümünde ihmal ve kusur bulunduğu gerekçesiyle olayla ilgili dava açıldı. İddianame kapsamında Enver K., Ertan S. ve Hüseyin M. isimli üç acil tıp uzmanının 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.