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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Genç hemşire görevi başında kalbine yenildi

Genç hemşire görevi başında kalbine yenildi
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde görev yapan 28 yaşındaki hemşire Fatma Sevim, görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Nöroloji bölümünde görevli Fatma Sevim (28), gece nöbetindeyken bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sevim, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir çocuk annesi Fatma Sevim için dün görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene Fatma Sevim'in eşi ve ailesi ile Başhekim Prof. Dr. Erol Keleş ve hastane çalışanları katıldı. Meslektaşlarının duygusal anlar yaşadığı törende duaların ardından Fatma Sevim'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Söğüt köyüne götürüldü.
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Genç hemşire görevi başında kalbine yenildi
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