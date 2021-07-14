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Haberler Yaşam Haberleri Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede, nasıl gidilir? Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaret saatleri!
Giriş Tarihi: 14.7.2021 13:33 Son Güncelleme: 14.7.2021 13:34

Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede, nasıl gidilir? Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaret saatleri!

Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede, nasıl gidilir? Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaret saatleri

Darbe gecesi gösterilen direnişin tüm yönleriyle yansıtıldığı Hafıza 15 Temmuz Müzesi yeri ve konumu merak ediliyor. Yaklaşan tarih dolasıyla müzeyi ziyaret etmek isteyenler ziyaret saatleri araştırmasını sürdürüyor. Müze alanın bin 500 metre olduğu belirtilirken, yaklaşık 200 metrekarelikte bir mescit bulunuyor. Müzenin çevresinde ise 11 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu. Peki Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede, nasıl gidilir? İşte, Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaret saatleri ve tüm bilgiler…

Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ziyaretçilere kapısını açan Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede sorusuna yanıt aranıyor. Türk halkının demokrasisine sahip çıktığı ve topyekun mücadeleye katıldığı günün ruhunu yansıtan müzenin yeri, haritadaki konumu ve ziyaretçi saatleri merak ediliyor. Müzede dünya darbeler tarihi, sömürgecilik gibi bölümler yer alıyor.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede, nasıl gidilir? Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaret saatleri

15 TEMMUZ MÜZESİ NEREDE?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında yapılan "Hafıza 15 Temmuz müzesi" tamamlandı. 15 Temmuz'un yıldönümünde açılan müzede dünya darbeler tarihi, sömürgecilik gibi bölümler yer alıyor.

15 TEMMUZ MÜZESİNE NASIL GİDİLİR?

Hafıza 15 Temmuz Müzesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası kısmında bulunuyor. Buraya ulaşmak isteyen vatandaşların metrobüsle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında inmesi gerekiyor. Aynı zamanda birçok otobüste bu duraktan geçiyor. Otobüs güzergahını kullanmak isteyenlerin İETT'nin sitesini incelemesi gerekiyor.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede, nasıl gidilir? Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaret saatleri

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ NEDİR?

15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü olarak adlandırılan 2016 yılının 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden sivil polis ve askeri anmak amacıyla 15 Temmuz demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilmiştir. 29 Ekim 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiş ve bugün resmi tatil olarak kutlanmaya başlamıştır.

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Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede, nasıl gidilir? Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaret saatleri!
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