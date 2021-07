Havai fişek yakmak isterken parmaklarından oldu

Konya'nın Meram ilçesinde bir düğüne katılan Ahmet Karagül, hava fişek yakmak isterken fişekler elinde patladı. 8 parmağı kopan Karagül, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesine kaldırıldı. Kopan parmakları yerine dikilen ancak problemli olan bir parmağı alınan Karagül, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Önceden katıldığım düğünlerde havai fişek patlatmıştım. Bu düğünde de patlatmak için havai fişeği yakmaya çalıştığımda bir anda hepsi patladı. Panik ile bir şey de yapamadım. Bu gibi ürünlerin daha bilinçli atılması gerekiyor. Biz bilinçsiz attık. Sözde düğüne gittik ama düğünü kana buladık. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı, çok pişman oldum. Kolumda kırıklar, vücudumda yanmalar ve parmaklarımda kopmalar meydana geldi. Toplamda sekiz parmağım koptu. Doktorlar tarafından kopan sekiz parmağım dikildi. Fakat dikilen bir parmağımda sıkıntı olduğu için o parmağım alındı. Doktorlarım sürecin takibinde belki daha fazla parmağımın alınabileceğini söylediler. Şimdilik sadece bekliyorum. Düğünlerde bu tarz havai fişek gibi konular gerçekten gereksiz. Neşeli günlerimizi kana bulamayalım" dedi.

'YAKLAŞIK 11 SAAT AMELİYATTA KALDI'

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Prof. Dr. Bilsev İnce, "Elinde maytap kutusunun patlaması sonucu hastamız bize elindeki iki parmağı hariç bütün parmaklarında yaralanmayla geldi. Yaklaşık on bir saat süren bir ameliyatla hastamızın parmaklarını diktik. Fakat bir parmağımızı kurtaramadık, o parmağın onarılma şansı yoktu. İki elde aynı anda hasar oluşmuş olması bizler için ameliyatı daha da zorlaştıran bir konuydu. Şuan için hastamızı takip ediyoruz. Bir parmağı replante edip yerine diktiğiniz zaman bu parmakların yaşayıp yaşamayacaklarıyla ilgili olarak bir süreci takip etmeniz gerekiyor. Çünkü bazen pıhtı atabiliyor ya da üst kısımlardan kan dolaşımı gelmeyip yetersiz olabiliyor. Normalde bu tip ameliyatlarda parmakların yaşayıp yaşamayacağını yedi günlük bir kontrol ile anlayabiliyoruz. Fakat hastamızda doku zararı çok fazla olduğu için kontroller on ile on beş gün arasında sürecektir" ifadelerini kullandı.