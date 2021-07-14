İHH Kurban ekipleri yola çıktı

Aynacı, "İçerisinde personellerimiz, gönüllülerimiz, gazeteciler ve bağışçılarımızın bulunduğu toplamda 129 kişilik ekibimiz 65 ülkeye gidecekler. Tüm hazırlıklarımız tamam. Ekiplerimiz Afrika'nın doğusundan batısına, Asya'nın güneyinden kuzeyine, Orta Asya'daki steplerden Balkanlardaki şehirlere kadar birçok bölgede çalışmaları yürütecekler. Bu sayede hem o bölgelerdeki ihtiyaçlara binaen su kuyuları, katarakt ameliyatları, okullar, sağlık ocakları ve diğer farklı projeleri de hayata geçirmiş olacağız. Ve yine bununla beraber ekiplerimiz Yemen'de, Arakan mülteci kamplarında, farklı coğrafyalarda, kriz bölgelerinde, savaş alanlarında yaşayan kardeşlerimize de ulaşarak onların yanında olduğumuzu, onlarla beraber olduğumuzu ve onları hatırladığımızı bir daha onlara göstermiş olacağız."

"SADECE BAYRAMDA DEĞİL"

İHH Kafkasya Masası'ndan Muhammed Hamza Nedimoğlu, yurt dışına gideceklerden bir tanesi. Azerbaycan'da kendilerinin yolunu gözleyen mağdurlara ulaşmak üzere hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Hamza Nedimoğlu, sadece bayramda değil yılın diğer aylarında da mağdur ve mazlumlara ulaşmanın yollarını aradıklarını söyledi. Kurbanın yanı sıra yetimler için de hem bayramlık kıyafet dağıtımı hem de sosyal etkinlikler yapacaklarının altını çizen Nedimoğlu, hayırseverlere şimdiden teşekkürlerini bildirdi.