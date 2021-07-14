İki kardeşi öldürüp cesetlerini halıya sardı

İstanbul
'da tekstilci H.A. borçlusu Osman Sarıtemur ve Mehmet Sarıtemur kardeşleri silahla öldürüp cesetlerini halıya sarıp sakladı. Daha sonra öldürdüğü kardeşlerin yakını Hakan C.'yi de başından çekiçle ağır yaralayan şüpheli kaçtı. Olay Bağcılar
'da bir imalathanede meydana geldi. Osman Sarıtemur, kendisine borcu bulunan tekstilci H.A.'nın iş yerine geldi. İkili arasında çıkan kavgada H.A., silahla Osman Sarıtemur'u vurarak öldürdü. Daha sonra telefonla Osman Sarıtemur'un kardeşi Mehmet'i de iş yerine çağıran H.A. onu da silahla öldürdükten sonra cesetleri halıya sarıp iş yerinin ücra bir bölümüne sakladı. Bir süre sonra öldürülen kardeşlerin yakını Hakan C. de iş yerine geldi. Şüpheli, bu sefer de Hakan C.'yi çekiçle başından ağır yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hakan C.'yi hastaneye kaldırdı. İmalathanede araştırma yapan polis, Sarıtemur kardeşlerin cansız bedenlerini halıya sarılmış halde buldu. Yaşanan cinayetin ardından polis, katili yakalamak için çalışma başlattı.