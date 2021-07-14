İstanbul Havalimanı’nda  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi

Serginin açılışına İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca ile 15 Temmuz Derneği Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Turunç da katıldı.

GÖRÜLMEMİŞ BİR İHANET

Törende konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, 15 Temmuz'un darbe girişiminin bin 500 yıllık Türk-İslam tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ihanet girişimi olduğunu ifade ederek o gece Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderlik başta olmak üzere ortaya koyduğu kahramanlık ruhu sayesinde bastırıldığını söyledi.

BU BİLİNÇ CANLI TUTULMALI

15 Temmuz'dan sonra İstanbul Havalimanı gibi dünya çapında marka olarak ortaya konabilecek eserlerin yapımının başarılabilmiş olmasının önemine dikkat çeken Haktankaçmaz, "O gece o kahramanlığı gösterdik. Bundan sonra o birlik ve beraberlik ruhunu devam ettirebilmekte çok önemli. Bizler farklı yerlerde o geceyi yaşadık. Birebir tanığıyız. Bizden sonraki nesillere bu olayın anlatılabilmesi önemli. Bu tür etkinliklerin bu amca daha çok hizmet edeceğini düşünüyorum. Bu bilincin canlı tutulması lazım" dedi.

HAFIZALARIMIZ HALEN ÇOK TAZE

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ise 1016 yılında Türkiye'nin cumhuriyet tarihindeki en karanlık gecelerinden birini yaşadığını kaydederek yaşanılanların hafızalarda halen çok taze olduğunu vurguladı.

ÇALIŞANLARIMIZ DARBEYE KARŞI SOKAKLARDAYDI

2015 yılında inşaatına başlanılan İstanbul Havalimanı'nın 15-16 Temmuz tarihleri haricinde çalışmalarının hiçbir zaman durmadığını aktaran Samsunlu "Çalışanlarımız darbe girişimini engellemek ve demokrasi nöbetine destek vermek için sokaklardaydı. Tam tamına beş yıl geçti. İstanbul Havalimanı bu 5 yıl içinde uluslararası başarıların yanı sıra mille diğerlerine sahip çıkarak pek çok önemli projeye imza attı. Bu kapsamda mili idaremizi ve demokrasiye e olan inancımız yansıtması adına bu sergiyi sizlerle buluşturuyoruz" diye konuştu.

15 TEMMUZ'UN ARKASINDAKİ ÜLKELER DAVETE KATILMADI

15 Temmuz Derneği Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise o gün canından vazgeçen 251 şehit ve 3 bine yakın gazimizin ve milletin desteği ile darbecilerin derdest edildiğini ifade etti.

15 Temmuz Derneği'nin geçen hafta yaptığı davete temsilci göndermeyen ülkeleri eleştiren Turunç; "Geçen hafta Türkiye'de elçilik ve konsoloslukları bulunan bazı ülkelerin temsilcilerini davet ettik derneğimize. Ülke ismi vermeyeceğim. Onlar gibi nezaketsiz değilim. Katılmamakla nezaketsizlik yaptılar. Katılan ülkeler tamamen dost,kardeş ülkeler. Bu sömürgeci emperyal ülkelerin temsilcileri, yani 15 Temmuz'daki bu hainlerin arkasında bulunan ülkelerin temsilcileri ne elçileri geldi, nede bir temsilcileri gönderdiler. Bununla neyi görüyoruz? Neyi anlıyoruz? Dün darbenin arkasındaydınız. Bugün de yanımızda değilsiniz. Sözde medeni ülkeler" diye konuştu.

10 ŞEHİDİN ÖZEL EŞYALARI SERGİDE

Darbecilere direnirken şehit olan vatandaşların o gece giydiği elbiseler, kullandıkları çanta, saat, ayakkabı, motosiklet kaskı gibi kişisel eşyalarını da bulunduğu sergide o gece farklı noktalarda çekilmiş önemli anlara ilişkin fotoğraflar da yer alıyor. 20 Temmuz tarihine kadar ziyaret edebilecek serginin dışında İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi de Türk bayrağının renkleriyle aydınlatılacak.