İstanbul'da acı bekleyiş: Anadolu Ajansı çalışanı aranıyor

Ekipler, drone aracılığıyla keşif çalışmaları da yapıyor.

- NE OLMUŞTU? -

AA ulaştırma servisinde şoför olarak görev yapan Ali Asaroğlu (48), 11 Temmuz'da bir arkadaşıyla gittiği Üsküdar Kuzguncuk sahilinde serinlemek için denize girmiş ve daha sonra bir anda gözden kaybolmuştu.