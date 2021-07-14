İstanbul'da feci kaza: Bu araçtan sağ çıktılar!

Arnavutköy'de otomobilin takla atarak sürüklendiği ve araçtakilerin yola düştüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonu geçmeye çalışan otomobilin takla attığı ve içindeki bir kişinin yola düşerek refüje çıktığı, diğer kişinin ise aracın durmaya yakın düştüğü ve vatandaşların yardım ettiği görülüyor.