İzmir bayram namazı saati: 2021 İzmir Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Milyonlarca Müslüman, bayram namazı için yılda iki kez camilerde buluşur. Bayram namazını cemaatle kılmak dini bir zorunluluk olmasa bile, bu durum toplumumuzda adet haline gelmiştir. Müslümanlar, her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namazı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 İzmir Kurban Bayramı namazı vakti ne diye araştırıyor. İzmir bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazanıyor. İzmir için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak ve 23 Temmuz Cuma günü son bulacak. Dolayısıyla bayram namazı da Salı sabahı kılınacak. Salı sabahı camilerde namaz için buluşacak olan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri listesi ile il il namaz vakitlerini araştırıyor.
İZMİR BAYRAM NAMAZI VAKTİ
İzmir bayram namazı saati İzmir ve ilçelerinde yaşayan vatandaşların gündemini meşgul ediyor. Diyanet'in listesine göre bu yıl İzmir'de Kurban Bayramı namazı saat 06:36'da kılınacak. Kurban kesimi ise namaz kılındıktan sonra başlayacak.
BAYRAM NAMAZI FARZ MI?
Bayram namazı yılda iki defa Ramazan ve Kurban bayramlarında iki rekat olarak kılınır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazları da vâciptir. Ancak Şafiî mezhebine göre bayram namazı sünnettir. Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından 45 dakika sonra başlayıp kuşluğa kadardır.