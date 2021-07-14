Kadınlar kurban kesebilir mi? Kimler kurban kesebilir?

Dinimizde bazı ibadetler kadın ve erkek tüm Müslümanlara farz ya da vacip kılınırken, Cuma namazı ve bayram namazı gibi bazı ibadetlerse yalnızca erkeklerin ifa ettiği ibadetler arasındadır. Buradan hareketle kurban kesmeye niyetlenen pek çok kişi, kadınlar kurban kesebilir mi, kurbana ortak olabilir mi diye merak ediyor. Kimler kurban kesebilir, kurban ibadeti kimlere farz gibi sorular da bu bağlamda araştırılıyor. İşte Diyanet açıklamalarıyla bu konu hakkında merak edilenler.

KADINLAR KURBAN KESEBİLİR Mİ?

Kurban kesiminde kişinin Müslüman olması, akıl sahibi olması, temyiz gücüne sahip olması dışında bir şart bulunmamaktadır. Dolayısıyla her Müslüman cinsiyet fark etmeksizin kurban kesebilir.