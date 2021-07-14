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Giriş Tarihi: 14.7.2021 10:47

Kadınlar kurban kesebilir mi? Kimler kurban kesebilir?

Kadınlar kurban kesebilir mi? Kimler kurban kesebilir?

Kurban Bayramı’na girerken vatandaşların aklında kurban ibadetiyle ilgili çeşitli sorular yer alıyor. Bu ibadeti gerçekleştirmeye engel durumlar, ibadetin şartları ve hükmünün yanı sıra kadınlar kurban kesebilir mi sorusu da merak ediliyor. Kadınların kurbanlık kesmesiyle ilgili Diyanet açıklamaları ve kimler kurban kesebilir sorusunun yanıtı haberimizde.

Dinimizde bazı ibadetler kadın ve erkek tüm Müslümanlara farz ya da vacip kılınırken, Cuma namazı ve bayram namazı gibi bazı ibadetlerse yalnızca erkeklerin ifa ettiği ibadetler arasındadır. Buradan hareketle kurban kesmeye niyetlenen pek çok kişi, kadınlar kurban kesebilir mi, kurbana ortak olabilir mi diye merak ediyor. Kimler kurban kesebilir, kurban ibadeti kimlere farz gibi sorular da bu bağlamda araştırılıyor. İşte Diyanet açıklamalarıyla bu konu hakkında merak edilenler.

KADINLAR KURBAN KESEBİLİR Mİ?

Kurban kesiminde kişinin Müslüman olması, akıl sahibi olması, temyiz gücüne sahip olması dışında bir şart bulunmamaktadır. Dolayısıyla her Müslüman cinsiyet fark etmeksizin kurban kesebilir.

KADINLAR KURBANLIK KESEBİLİR Mİ?

Allah rızası için kurban kesiminde aranan şartlar arasında cinsiyet farkı gözetilmemektedir. Ergenliğe girmiş, akli dengesi ve maddi imkânı yerinde olan Müslüman her erkek ve kadın kurban ibadetini gerçekleştirebilir.

KADINLAR KURBANA ORTAK OLABİLİR Mİ?

Hayvan kesimi için gerekli şartlara sahip olan her kadın ve erkek kurban kesebilir, kurbana ortak olabilir, ya da kurban vekaleti verebilir. Kurban kesmeyi bilen kadınlar başkalarından vekalet alarak kesim işlemini gerçekleştirebilir.

ADETLİ KADIN KURBANA GİREBİLİR Mİ?

Kadınların adetliyken kurban ibadetini yerine getirmelerinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Hatta hayvanı kesecek kimse yoksa ve kadın kurban kesmeyi biliyorsa hayız (adetli) iken kendi elleriyle kurbanı kesebilir. Kurbanın ardından kılınan namazdan ise sorumlu değildir. Kurban kesildikten sonra kılınan namaz şükür ve dua amaçlı olduğu için bunu adet hali bittikten ve gusül abdesti aldıktan sonra kılabilir.

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Kadınlar kurban kesebilir mi? Kimler kurban kesebilir?
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