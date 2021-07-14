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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Kardeşlerini rehin aldı, polise ateş açtı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kardeşlerini rehin aldı, polise ateş açtı

Halil A. aynı evde yaşadığı 2 kız kardeşini silahla rehin aldı. Özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Halil A. etkisiz hale getirildi, kız kardeşler kurtarıldı

Bursa Osmangazi'deki İbrahimpaşa Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen Halil A, birlikte yaşadığı iki kız kardeşini silahla rehin aldı. Evden ardı ardına gelen silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu Polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis dairenin camında duran Halil A'yı ikna etmeye çalıştı ancak zanlı polislerin üzerine rasgele ateş açtı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat timleri sevk edildi. Yapılan ikna çabalarına karşılık vermeyen Halil A. camı kapatıp içeriye girdi. Evden yine silah sesleri yükseldi. Rehinelerin canından endişe eden özel harekat, koçbaşıyla kırdıkları evin kapısından içeriye girerek Halil A'yı etkisiz hale getirdi. Rehin alınan iki kız kardeş ise sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Halil A ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Kardeşlerini rehin aldı, polise ateş açtı
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