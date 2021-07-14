Kaza yapan Rus kafile yaralarını unutup polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi

Kaza, 7 Temmuz tarihinde Konya-Seydişehir karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Tatil için Türkiye'ye gelen 4 kişilik Rus turist kafilesi Kapadokya'ya gitmek üzere Antalya'dan yola çıktı.

Vadim Sabaev idaresindeki otomobil lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Sürücü ile birlikte araçta bulunan 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı turistlere müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Kafile kendileri ile yakından ilgilenen polis memurları ile kazalı aracın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

KARAKOLDA PİLAV VE ÇAY İKRAMI

Rus turist kafilesi olay yerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dutlukır Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Polisler tarafından kafileye bulgur pilavı ve çay ikram edildi. Polis araç kiralama şirketi ile irtibat kurarak turist kafilesinin mağduriyetini anlattı. Kafile işlemlerinin ardından yeni araçlarını almak üzere havalimanına bırakıldı. Kafile Türk polisinin kibarlığı ve yardımseverliği karşısında hayran kaldıklarını söyledi.

Gidecekleri noktaya ulaşan turist kafilesinden Vadim Sabaev, numarasını aldığı polis memuruna, "Bu paha biçilemez yardım için size nasıl teşekkür edebiliriz. Bize adresini söyler misin? Sana Rusya'dan hediye gönderelim. Hiç bu kadar havalı ve sevimli polislerle tanışmadım" mesajı yolladı.