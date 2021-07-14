Kesikbaş davası sanığına indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Geçtiğimiz yıl 1 Kasım tarihinde gece saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, zihinsel engelli Mustafa Sömek başı ve cinsel organı kesilerek öldürüldü. Sömek'in kesik başı ise olay yerinin yakınındaki okulun bahçesinde bulundu. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı Mücahit Minaz'ı Yalıhüyük ilçesindeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Üzerindeki kanlı elbiseleri yıkadığı tespit edilen Minaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

İfadelerinde, 'Öldürmek istedim öldürdüm' diyerek savunma yapan Minaz, yargılama sırasında kendisinin şizofren raporu olduğunu, bu nedenle tedavi olup, ilaç kullandığını ileri sürmüştü. Minaz'ın avukatının talimatı üzerine mahkeme heyeti Minaz'ın akıl sağlığı raporu aldırılmasını istedi. Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Mücahit Minaz hakkında akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildi.





İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıkan Mücahit Minaz, cezasında hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



KARAR BİZİ MUTLU ETTİ

Mustafa Sömek'in kardeşi Ahmet Sömek kararı SABAH'a değerlendirdi: Sömek, "Kardeşimi öldüren sanık en ağır cezayı aldı. Bu beni ve ailemizi çok mutlu etti. Hep akıl sağlığı yerinde olmadığı yönünde savunma yaptılar. Ancak akıl sağlığı yerinde çıktı. Kardeşimi kaybettim ama bu karar birazda olsa içimize su serpti" dedi.