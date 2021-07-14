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Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale bayram namazı saati: 2021 Kırıkkale Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 14.7.2021 23:00 Son Güncelleme: 14.7.2021 23:00

Kırıkkale bayram namazı saati: 2021 Kırıkkale Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kırıkkale bayram namazı saati: 2021 Kırıkkale Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Bu yıl için adak adayan ve 2021 Kurban Bayramı’nı heyecanla bekleyen Kırıkkaleliler, Kırıkkale bayram namazı saati ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek 2021 Kırıkkale Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Bu yıl Temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı’nda sabah erken saatlerde kılınacak bayram namazı için niyet edenler tarafından öğrenilmek istenen 2021 Kırıkkale Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusu yanıtları diğer tüm detaylar.

Her yıl Ramazan Bayramı'nın ardından idrak edilen Kurban Bayramı'nda Kırıkkale ilimizde yaşayanlardan adak adayan ve kestikleri kurbanları ihtiyaç sahiplerine dağıtacak olanlar, bayram sabahı kılınacak olan namaz için niyet ederek Kırıkkale bayram namazı saatine ilişkin detaylar, 2021 Kırıkkale Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

KIRIKKALE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kırıkkale bayram namazı vakti ve diğer tüm detaylar şöyle;

  • Kırıkkale ilimizde Kurban Bayramı namazı saat 06:08'de kılınacaktır.



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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