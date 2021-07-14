Kocaeli bayram namazı saati: 2021 Kocaeli Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kocaelili vatandaşlar, bu yıl Kocaeli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak diye merak ediyor. Dini bir zorunluluğu olmamasına rağmen cemaatle namaz kılmayı gelenek haline getiren Müslümanlar, her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 Kocaeli Kurban Bayramı namazı vakti hakkında araştırma yapıyor. Kocaeli bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazandı. Kocaeli için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Bayramın ilk günü güneşin doğuşunu takiben kılınan bayram namazı saatleri yurdun dört bir yanında merak ediliyor. Camilerde namaz için bir araya gelmeye hazırlanan vatandaşlar, Kocaeli bayram namazı saati hakkında araştırma yapıyor.