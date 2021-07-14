Kocası sokak ortasında öldürmüştü: Oğluna siper olmuş!

İstanbul Eyüpsultan'da eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Fatma Akdeniz'in oğlunu öz babasının kurşunundan korumak için araya girdiği sırada öldürüldüğü ortaya çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen Tekin Akdeniz sokak ortasında oğluyla tartıştığı sırada oğlunu korumak için gelen karısı Fatma Akdeniz'i tabancayla vurarak öldürdüğü öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Fatma Akdeniz'in cenazesi dün toprağa verildi. Kaçan cani kocayı yakalamak için Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 01.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Barış Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; alkollü şekilde sokakta yürüyen ve bağıran Tekin Akdeniz, ile oğlu arasında tartışma çıktı. Oğluna silah çektiği iddia edilen Akdeniz'i gören karısı araya girmek için yanlarına gitti. Bir süre eşi Fatma Akdeniz ile tartışan Tekin Akdeniz, tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki silah ile ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan birinin başına isabet etmesi sonucu Fatma Akdeniz, kanlar içerisinde yere yığıldı.

SOKAK ORTASINDA DEHŞETİ YAŞATTI

Tekin Akdeniz ise olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk belirlemede, Fatma Akdeniz hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, sokağın başına ve sonuna şerit çekerek çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede, sokak üzerinde 3 adet kovan bulundu.

OĞLUNU KURTARDI KENDİSİ ÖLDÜ

Olayın ardından kan donduran gerçek ortaya çıktı. Fatma Akdeniz'in Öz babasının silahından çıkan kurşunlarla can vermesin diye bedenini siper ettiği öne sürüldü. Oğlunu kurtardı ama kendisi kanlar içinde yere yığıldı. Fatma Akdeniz dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Kaçan şüpheli kocayı yakalamak için polisin çalışması sürüyor.