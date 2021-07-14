Kurban ile ilgili ayetler ve hadisler hakkında araştırmalar şimdiden başladı. Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz'da idrak edilecek. 19 Temmuz ise Arefe Günü olarak kabul ediliyor. Bilindiği üzere yılda bir kez kurban kesme ibadeti yerine getiriliyor. Kurban ibadeti Müslümanlara vacip kılınmış olan bir ibadet olup "Kurban ayetleri nelerdir?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki; kurban ayetleri nelerdir? Kurbanın dini dayanağı ve Kur'an'da yer alan ayetler
Kurban ile ilgili olarak kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetler aşağıda listelenmiştir;
- Saffat suresi 107. ayet
- Bakara suresi 196. ayet
- Maide suresi 27. ayet
- Maide suresi 95. ayet
- Maide suresi 97. ayet
- Hac suresi 28. ayet
- Hac suresi 33. ayet
- Hac suresi 34. ayet
- Fetih suresi 25. ayet
Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu surelerde kurban ibadeti vacip olarak kılınmış olup Kurban ibadetinin nasıl yapılacağına dair bilgiler de bulunmaktadır. Özellikle Hac suresinde kurban ibadeti ile ilgili olarak kutsal kitabımızda detaylı olarak bilgi verilmiştir. Kurban ibadeti ile ilgili olarak hadisler de şu şekildedir;
" Kurban bayramının vakti geldiğinde peygamber efendimiz ile birlikte beraber hazır bulundum. O namazını kıldı ve namazı bitirip selam verdi. Bunun üzerine Allah resulü buyurdu "Kim namazdan önce kurbanı keserse yalnızca nefsi için kesmiş olarak sayılır. Kim ise namazdan sonra kurban ibadetini yerine getirirse o kişi bütün Müslümanların sünnetine uymuş olarak sayılır. " - Müslim
- " Hz. Peygamber efendimiz buyurdu ki ; " Kim namazdan önce kurban ibadetini yapmış ise bu kurbanı iade etsin" aynı zamanda Allah resulü bildirdiği üzere kurban etinin paylaşılması gerektiğini de vurguladı. -Müslim