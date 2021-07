Kurban Bayramı öncesi kurban kesim ve parçalama taktikleri anlatıldı

Kurban bayramı öncesi kurbanlarını kestiren vatandaşların ellerini kollarını kesmeden kurbanlıkları nasıl parçalanması ve etlerin pişirilmesindeki püf noktalarını açıklayıp tavsiyelerde bulunan bir et restoranının ünlü şefi Sami Eser; "Kurban bayramında kesilen kurbanlıkları parçalarken ellerimizi ve kollarımız kesmeden kurbanlıkların bölüm bölüm parçalanması gerekir. Önce Boyun kısmı sonra butlar ve gövde nizami şekilde parçalanmalı. But kısımlarından güzel bir incik çıkartılır. Kaburgalardan pirzolalıklar çıkarılır. Kol, bel, boyun ve boşluktan oluşan parçalarla hangi yemekler yapılır. En güzel şekilde neler pişirilir planlanması gerekir. Öncelikle incikten çok güzel bir haşlamalık çıkar. Ardından yoğun but etinden güzel şişler, kebaplık etler çıkartabiliriz. Ayrıca kuşbaşı için de en iyi kısım but kısmıdır" dedi.

Kuzunun kaburga ve pirzolalarının mangal için en uygun bölümleri olduğunu söyleyen Eser, "Hayvanımızın da en yumuşak en kıymetli etleridir. Bu bölümden güzel kalem pirzolalar çıkartıp mangal yaparak afiyetle yiyebiliriz. Kol parçalarımız tandır için en uygun parçalardır. Bunlar ağır ateşte uzun süre fırında ağır ağır pişerek harika bir tandıra dönüşürler. Bunlardan da bu şekilde faydalanabiliriz. Boyun etimiz ise pişmesi en zahmetli ama etimizin de en değerli ve en lezzetli parçalarından biridir. Bu kısımdan da lezzetli çorbalar ve sağlıklı haşlamalar elde edebiliriz." dedi.