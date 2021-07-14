Kurban eti yıkanır mı? Kurban eti nasıl saklanır?

Müslüman âlemi bir önemli güne daha kavuşmanın huzurunu yaşıyor. Bayram namazında camileri dolup taşıran vatandaşlar kurban ibadetlerini de yerine getirecek olmanın manevi huzurunu yaşıyor. Kurban kesiminin ardından ise et dağıtımı başlayacak. Kalan etlerini poşetleyerek buzdolabına koyacak kişiler kurban eti yıkanır mı sorusuna da bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Buna göre, kurban eti yıkanır mı, kurban eti yıkanırsa ne olur? İşte merak edilen detaylar…
KURBAN ETİ YIKANIR MI?
Prof. Dr. Kamil Bostan kurban etinin yıkanıp yıkanmayacağı konusunda önemli bilgiler verdi. İşte, o bilgiler;
Eti işlemeye başlamadan önce etin iyice soğumasının ve katılaşmasının beklenmesi gerektiğini ifade eden Bostan, "Kesimden sonra et koyu kırmızı renktedir. Soğurken ve havalandırılırken et, zamanla arzu edilen canlı kırmızı renge döner. Eti işlemek için doğru zaman bu zamandır.
Yani kesimden yaklaşık 3-4 saat sonrasıdır. Eti işlerken kirli yüzeylere karşılaşılırsa bu kısımları yıkanmak yerine kesilmeli. Yıkama hem kirlilik içindeki bakterileri her yere yayar, hem de eti ıslattığı için bakterilerin rahat çoğalması için zemin oluşturur" dedi.