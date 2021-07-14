Kütahya bayram namazı saati: 2021 Kütahya Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Bu yıl Kütahya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak diye merak ediliyor. Ülke genelinde pek çok vatandaş her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 Kütahya Kurban Bayramı namazı vakti konusunda araştırma yapıyor. Kütahya bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazandı. Kütahya için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.

KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Bayramın ilk günü güneşin doğuşunu takiben kılınan bayram namazı saatleri yurdun dört bir yanında merak ediliyor. Camilerde namaz için bir araya gelmeye hazırlanan vatandaşlar, Kütahya bayram namazı saati hakkında araştırma yapıyor.