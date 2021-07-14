Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Lastik yakıp yolu kapattı: Ehliyetinden oldu
Giriş Tarihi: 14.7.2021 16:02 Son Güncelleme: 14.7.2021 16:09

Lastik yakıp yolu kapattı: Ehliyetinden oldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Lastik yakıp yolu kapattı: Ehliyetinden oldu

İstanbul Beylikdüzü’nde eğlence adına sahil yolunu kapatıp aracının lastiğini patinajla yakan sürücü yakalandı. Şahsa, 6 bin 700 lira idari para cezası yazılıp, sürücü belgesine de 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar sahil yolunda bir grubun sahile gelmesiyle başlayan umursamaz eğlence, grubun yolu kapatmasıyla devam etti. Araçlardan açılan yüksek ses şarkılar eşliğinde yolun ortasında dans eden şahıslar, lastik yakmışlardı.

Lastik yakıp yolu kapattı: Ehliyetinden oldu | Video

Araç sürücüsü M.M.E, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince yakalandı.

Sürücü M.M.E.'ye drift maddesine istinaden 6 bin 700 lira idari para cezası yazılıp, şahsın sürücü belgesine de 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu.

Sürücü M.M.E. adli işlem yapılmak üzere Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

(ÖZEL) Eğlence için yolu kapatıp, lastik yaktılar

ARKADAŞINA GÖNDER
Lastik yakıp yolu kapattı: Ehliyetinden oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA