İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar sahil yolunda bir grubun sahile gelmesiyle başlayan umursamaz eğlence, grubun yolu kapatmasıyla devam etti. Araçlardan açılan yüksek ses şarkılar eşliğinde yolun ortasında dans eden şahıslar, lastik yakmışlardı.

Lastik yakıp yolu kapattı: Ehliyetinden oldu | Video

Araç sürücüsü M.M.E, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince yakalandı.

Sürücü M.M.E.'ye drift maddesine istinaden 6 bin 700 lira idari para cezası yazılıp, şahsın sürücü belgesine de 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu.

Sürücü M.M.E. adli işlem yapılmak üzere Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

(ÖZEL) Eğlence için yolu kapatıp, lastik yaktılar