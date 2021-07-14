Mehmet Zahid Sobacı kimdir? TRT’nin yeni Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı kaç yaşında, nereli?

Mehmet Zahid Sobacı hayatı ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Daha önceleri kamunun çeşitli alanında görevlerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Zahid TRT'nin yeni Genel Müdürü oldu. Görev süresi sona eren TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Genel Müdürlüğe Mehmet Zahid Sobacı hayatı merak konusu olurken Mehmet Zahid Sobacı kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki Mehmet Zahid Sobacı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenleri…

MEHMET ZAHİD SOBACI KİMDİR?

Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin yeni genel müdürü olarak atandı. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda (TRT) yapılan yeni atamalar sonucunda hayatı merak konusu olan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2001 yılında mezun olmuştur.