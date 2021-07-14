Mersin bayram namazı saati: 2021 Mersin Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

İslam alemi için önem taşıyan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Salı gününe denk gelen bayramın birinci gününde namaz vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırırken Mersin bayram namazı saati kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Mersin'de bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile il il diğer bayram namazı saatleri tek tek duyuruldu. Buna göre; Mersin bayram namazı saati kaçta? 2021 Mersin Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

MERSİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Belirtilen tarihte bayram namazı için milyonlarca kişi yola koyularak camileri dolup taşıracak. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu. Diyanet ile Mersin Bayram namazı saat kaçta sorusu da böylelikle yanıt buldu.