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Giriş Tarihi: 14.7.2021 09:26 Son Güncelleme: 14.7.2021 09:32

Meteoroloji açıkladı: İstanbul ve çevresine sağanak uyarısı!

AA
Meteoroloji açıkladı: İstanbul ve çevresine sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde yağış beklendiğini açıkladı. Buna göre; İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İşte ayrıntılar...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Sabah ve öğle saatlerinde, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: İstanbul ve çevresine sağanak uyarısı!
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