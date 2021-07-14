Modacı kadınlar pistlerin tozunu attırıyor

Yurt içinde yapılan off-road etkinliklerinde direksiyonun başına geçen modacı arkadaşlar Seçil Kırca ve Elif Elfida Yılmaz, pistte verdikleri mücadeleyle bu spora merak salan kadınlara cesaret veriyor. Kırca ve Yılmaz, hafta içinde modayla ilgilenirken hafta sonunda pistlerde mücadele ediyor. Bursa
Diriliş Offroad Spor Kulübü üyesi kadın sporcular, yarışlarda aldıkları derecelerle de çevreden olumlu tepkiler alıyor. Bursa, Düzce, Karabük, Ankara, Bolu ve Zonguldak'ta düzenlenen yerel ve Türkiye şampiyonalarında birincilik ve farklı dereceler alan modacı arkadaşlar, meydan okumaya devam ediyor.