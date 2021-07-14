Müebbet hapis aldı, hakimden haber yapılmamasını istedi

Antalya'da 'Adam öldürme' suçundan 14 yıl 8 ay hapis cezası alan ve geçtiğimiz yıl koronavirüs sağlını nedeniyle cezaevinden izinli çıktıktan sonra 15 Aralık tarihinde Ukrayna uyruklu kadın arkadaşı Karina Demchenko'nun (40), boğarak öldüren ve ceset kokmasın diye klimayı açık bırakarak kaçan Erhan Razı'nın (40) müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 7'inci Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi üzerinden duruşmaya katıldı. Karina Demchenko'yu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı yargılamanı sonuna gelindiğini belirterek sanıktan son savunmasını yapması istedi.

"İNTERNET ÜZERİNDEN TANIŞTIM"

Katil zanlısı Erhan Razı, maktulle Temmuz ayında internet üzerinden tanıştığını belirterek, "Maktulün evine birçok kez gittim. Rızası dahilinde ilişki yaşadık. Kendisine bunun karşılığında para vermedim. Olay günü maktul beni akşam saatlerinde arayarak, eve gelmemi istedi. Saat 18.00 sıralarında evine gittim. Sakağa çıkma yasağı olduğu için yasağın başlamasına 15-20 dakika kala evden ayrıldım. Maktulün nasıl öldürüldüğünü bilmiyorum. Ona evlenme teklifi de etmedim" diyerek kendini savundu.

SAVCI: BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞTÜR

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında cinayet zanlısı Erhan Razı'nın Karina Demchenko'nun evine giderek zaman zaman ilişki yaşadıklarını belirterek, "Olay günü sanık maktulün evine giderek onu boğarak öldürmüştür. Ayrıca maktule ait cep telefonu ile dizüstü bilgisayarı bilgisayarı sanığın evinde bulunmuştur. Sanığın müdafi huzurunda alınan soruşturma aşamasındaki savunması, sanık anlatımı ile uyumlu olduğu, maktulün ölümünün ağız-burun tıkanması ve boyun basısı sonucu meydana geldiğini tespit eden otopsi raporu ile tüm dosya kapsamında sanık Erhan Razı'nın 'kasten öldürme' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sanığın bu suçlardan cezalandırılmasını talep ve mütalaa ederim." dedi.

MÜEBBET HAPSE MAHKÛM OLDU

Mahkeme yargılamanın sonuna gelindiğin sanıktan son sözlerini söylemesini istedi. Tutuklu sanık cinayeti kendisinin işlemediğini tekrarladı. Son savunmanı ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Karina Demchenko'nun boğarak öldüren ve ceset kokmasın diye klimayı açık bırakarak kaçan Erhan Razı'nın müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Karar karşısında şok yaşayan Erhan Razı, mahkemeden "Sürekli gazetelerde televizyonlarda haber oluyorum. Beni haber yapmasınlar." diye talepte bulundu.

Mahkeme başkanı buna kendilerini karışamayacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Erhan Razı 'Adam öldürme' suçundan 14 yıl 8 ay hapis cezasını çekerken geçtiğimiz yıl 9 Haziran tarihinde cezaevinden koronavirüs salgını nedeniyle izinli çıktığı. Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1988 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın birinci katında tek başına oturan Karina'dan haber alamayan Ukrayna'da olan ailesi Afrika'da yaşayan arkadaşlarını aradı. Demchenko'nun Afrika'da yaşayan arkadaşı ise Antalya'da yaşayan bir başka arkadaşını arayarak yardım istedi. Antalya'da yaşayan aile de Demchenko'ya ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

CESET KOKMASIN DİYE SOĞUKTA BIRAKMIŞ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri Karina Demchenko'yu yerde hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Demchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığı tespit edildi. Demchenko'nun vücudunda herhangi bir kesik ve darp izi belirlenemedi. 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Karina Demchenko'nun cansız bedeni, tespit edilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada boğularak öldürüldüğü tespit edilmiş. Korkunç cinayetin ardından polis güvenlik kamerasından cinayet zanlısının Erhan Razı tespit etti. Ardından cinayet zanlısı Gaziantep'e kaçmaya çalışırken yakalandı. Suçunu itiraf eden Raz'ın cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söylemişti.

BU GECE RAHAT UYUYACAĞIM

Kızının katilini müebbet hapis cezasına çarptırıldığı bildirilen ve mahkemeye gelemeyen Karina Demchenko'nun annesi Zoia Atarkshchykova ise, "Bu gece rahat uyuyacağım. Kızımın kanı yerde kalmadı. Hiçbir karar onu geri getiremeyecek ancak yapanın yaptığı yanına kar kalmadı" dilerek Türk adaletine teşekkür etti.