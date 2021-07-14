Ortak arazi parmaklıklarla bölündü, enişte isyan etti

Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki enişte ve kayınbirader olan Şerafettin Çimen ve Mustafa Tuğrul Çimen'in 30 yıl önce birlikte aldıkları ve ortak kullandıkları, içinde 3 ev olan arazi Mustafa Tuğrul Çimen tarafından demir parmaklıklarla bölündü. Şerafetin Çimen duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

Emekli gardiyan olduğu öğrenilen Çimen, içinde 3 ev bulunan arazinin demir parmaklıklarla bölünmesinin kendi yaşadıkları ev ve kiracılarının yaşadığı eve giriş çıkışı engellediğini söyledi.

Şerafettin Çimen, "Burayı müşterek tapu 30 yıl önce beraber aldık, beraber kullandık. Sonra anne-babası öldükten sonra geldi. Yolu parmaklıklarla kapattı, kimse geçmesin diye. Evimde hastam var, beynindeki tümör nedeniyle ameliyat oldu. Durumu ağırlaşsa, hastaneye kontrole gidecek olsak, ambulans ihtiyacımız olsa ambulans gelemeyecek, Allah muhafaza, bir yangın çıksa itfaiye aracı gelemez. Evimize komşularımız gelemiyor. Evimin alt katında kiracım var. Yolun kapatılması nedeniyle onlar da müşkül durumda kaldı. Komşularımız bizi görmek için buraya kadar geliyor. Parmaklıklar arkasından konuşmak zorunda kalıyoruz. İlgili mercilere müracaatımı yaptım, bu işi mahkeme çözecek." dedi.