Öykü, arkadaşının evinde ölü bulundu

Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde geceyi bir erkek arkadaşının evinde geçiren Öykü Yüngün (21) ölü bulundu. Olayla ilgili erkek arkadaşı gözaltına alındı.
Olay, Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Öykü Yüngün'ü geceyi geçirmesi için kendisine ait eve bırakan Nihat Ş., işe gitmek için evden ayrıldı. Sabah saatlerinde Öykü Yüngün'ün kendisine şüpheli mesajlar attığını fark eden Nihat Ş., tekrar eve geldi. Zili çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine komşularından merdiven isteyen Nihat Ş., birinci kattaki dairenin penceresinden baktığında Öykü Yüngün'ün hareketsiz halde yattığını gördü. Nihat Ş.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
Acil sağlık ekibinin kontrol ettiği Öykü Yüngün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin evde yaptığı çalışmanın ardından, vücudunda herhangi bir kesici alet ya da darp izi bulunmayan Yüngün'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili Nihat Ş. gözaltına alındı. Şahsın polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde, gece işe gitmek için evden ayrıldığını, sabah döndüğünde ise Yüngün'ü ölü bulduğunu söylediği öğrenildi.