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Giriş Tarihi: 14.7.2021 11:10

Pencereden düşen 1,5 yaşındaki Sıraç, yaşama tutunamadı

DHA
Pencereden düşen 1,5 yaşındaki Sıraç, yaşama tutunamadı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 3’üncü kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Sıraç Öz, tedavi gördüğü hastanede 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Olay, geçen hafta çarşamba günü Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında açık olan pencereden aşağı düşen Sıraç Öz, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sıraç Öz, yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sıraç Öz, 6 günlük yaşam savaşını kaybederek, dün yaşamını yitirdi.

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Pencereden düşen 1,5 yaşındaki Sıraç, yaşama tutunamadı
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