Pencereden düşen 1,5 yaşındaki Sıraç, yaşama tutunamadı

Olay, geçen hafta çarşamba günü Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında açık olan pencereden aşağı düşen Sıraç Öz, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sıraç Öz, yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sıraç Öz, 6 günlük yaşam savaşını kaybederek, dün yaşamını yitirdi.