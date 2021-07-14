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Giriş Tarihi: 14.7.2021 21:29

Rize'de  sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, ev ve  iş yerlerini su bastı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize'de  sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, ev ve  iş yerlerini su bastı

Rize'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle  Pazar ilçesinde yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Pazar ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintilerini oluştu, bazı bölgelerde ise heyelanlar meydana geldi. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kaldı.

Ardeşen ilçesinde dereler taştı, Armağan köyünde ise yollar ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Aşırı yağıştan dolayı Karadeniz Sahil Yolu'nda kısa süreli ulaşımda aksama yaşandı. Belediye ve il özel idare ekipler yol açma çalışmaları sürüyor

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Rize'de  sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, ev ve  iş yerlerini su bastı
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