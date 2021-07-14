Sahte hocadan pişkin savunma “Ben mağdurum” Cezası belli oldu

Beraatimi talep ediyorum. Bu olay nedeniyle ben mağdurum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet" suçundan sanığa 4 ay 5 gün hapis cezası ile 500 TL para cezası verdi. Mahkeme, sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle cezayı erteledi. Sanık hakkında dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olduğundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ve 820 TL adli para cezasına hükmetti. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu ve mahkemede bir daha suç işlemeyeceği kanaati oluştuğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.