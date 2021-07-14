Şanlıurfa bayram namazı saati: 2021 Şanlıurfa Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

2021 Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı. Bayram namazı, her bayramda olduğu Kurban Bayramı'nın birinci gününün sabahında kılınacak. Bayrama kısa bir süre kalması hasebiyle, illerin bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şanlıurfa'da bayramı geçirecek olanlar "Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 2021 bayram namazı saati ve illere göre bayram namaz vakitleri haberimizde yer alıyor.

ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı önümüzdeki hafta içerisinde idrak edilecek. Belirtilen tarihte bayram namazı için müslümanlar camileri dolduracak. Sosyal mesafe kuralları içerisinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu. Diyanet ile Şanlıurfa Bayram namazı saat kaçta sorusu da böylelikle yanıt buldu.