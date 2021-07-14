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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Savcı ‘Canavarca his yok’ dedi ölen doktorun ailesi tepki gösterdi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde Ekim 2019'da meslektaşı Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldüren Dr. Yavuz Sümter'in İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında Cumhuriyet Savcısı davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Sümter'in 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mütalaada, "sanığın canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme amacıyla hareket ettiğini gösterir nitelikte delil bulunmadığı" kaydedildi. Dr. Kaan Erol'un anne ve babası ise savcının mütalaasına tepki gösterdi.
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Savcı ‘Canavarca his yok’ dedi ölen doktorun ailesi tepki gösterdi
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