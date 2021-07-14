Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher son yolculuğuna uğurlanıyor

Hakkari'de bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucunda şehit olan Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.





İstanbul'a getirilen Cevher'in naaşı, Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.





NE OLMUŞTU?

Hakkari'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre kadın komiseri rahatsız etti. Yaşanan rahatsızlık sonrasında kendisi hakkında tutanak düzenleyen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e yemekhanede ateş açtı. Başından ve omzundan yaralanan Cevher, hayatını kaybederken saldırgan polis memuru Nasuh Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.







