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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Şifre çözüldü fuhuş çetesi çöktü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Şifre çözüldü fuhuş çetesi çöktü
Bursa Emniyet Müdürlüğü, yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle yurt dışından getirerek, zorla fuhşa sürükleyen çeteyi tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin telefonda müşterilerle şifreli konuştukları, müşteri yerine 'klent' kelimesinin, fuhşa zorlanan kadınlar için ise 'çapa' kelimesinin kullanıldığı saptandı. 4 ilde düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle yurt dışından getirerek, zorla fuhşa sürükleyen çete üyesi 13 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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Şifre çözüldü fuhuş çetesi çöktü
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