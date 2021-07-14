Şifre çözüldü fuhuş çetesi çöktü

Bursa Emniyet Müdürlüğü
, yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle yurt dışından getirerek, zorla fuhşa sürükleyen çeteyi tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin telefonda müşterilerle şifreli konuştukları, müşteri yerine 'klent' kelimesinin, fuhşa zorlanan kadınlar için ise 'çapa' kelimesinin kullanıldığı saptandı. 4 ilde düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle yurt dışından getirerek, zorla fuhşa sürükleyen çete üyesi 13 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.